(Montréal) Le comportement de la mère de la petite Rosalie Gagnon, tuée en avril 2018, aurait dû soulever des « drapeaux rouges » dans l’esprit des intervenantes de la maison d’hébergement où elles résidaient, afin de dérouler un filet de sécurité autour de l’enfant de 2 ans, estime la coroner dans son rapport rendu public mardi.

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

La petite Rosalie a été retrouvée morte dans une poubelle à Québec, le 18 avril 2018.

Son corps présentait 32 plaies, faites avec une dague. La mère de l’enfant, Audrey Gagnon, a plaidé coupable à une accusation de meurtre. Elle a été condamnée à une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans.

Les circonstances de la mort de cette enfant ont causé une onde de choc au Québec. Puis, une enquête publique de la coroner Géhane Kamel a été déclenchée. Cette dernière a entendu de nombreux témoignages à l’origine de ses constats et de ses recommandations.

La coroner rappelle qu’Audrey Gagnon, 26 ans, et sa fille sont allées vivre dans une maison d’hébergement pour femmes en difficulté, la Maison Marie-Rollet, en février 2018. Elle habitait auparavant chez la mère d’Audrey, qui a témoigné avoir quitté, car elle croyait qu’elle faisait une psychose et craignait pour sa sécurité et celle de sa fille.

Son séjour à la Maison Marie-Rollet s’est initialement bien déroulé, mais des conflits sont apparus, culminant en des menaces de mort envers une employée, puis à l’expulsion d’Audrey le 12 avril 2018. Celle-ci demande à rester pour la nuit, n’ayant nulle part où aller. Cette demande est refusée. Elle quitte avec sa fille vers 22 h et se rend chez un ami. Les intervenantes de la Maison ne lui ont pas demandé où elle allait ni comment elle comptait s’y rendre. Le lendemain, Audrey Gagnon demande à revenir à la Maison Marie-Rollet, qui refuse.

La DPJ est avisée de l’expulsion d’Audrey et tente de la rejoindre : elle ne réussit que le 16 avril et rien n’est réglé. La jeune femme dit qu’elle n’a plus de minutes sur son cellulaire et qu’elle va rappeler, ce qu’elle ne fait pas.

Le 18 avril, un policier trouve une poussette abandonnée dans un parc, avec des taches de sang, puis, un peu plus tard, le corps de l’enfant.

La coroner se demande s’il n’aurait pas été souhaitable d’appeler la police le soir même de l’expulsion d’Audrey, vu les menaces de mort qu’elle venait de proférer. Selon elle, « il est légitime de croire » que les choses se seraient passées différemment ce soir-là si la police était intervenue et informée que l’enfant avait déjà fait l’objet d’un signalement auprès de la DPJ. La coroner se demande aussi pourquoi les urgences sociales n’ont pas été contactées ce soir-là, puisque la jeune femme n’avait nulle part où aller avec son enfant. Et le lendemain, l’équipe de la réception des signalements de la DPJ aurait aussi pu faire l’objet d’un appel, écrit la coroner dans son rapport. Questionnées à ce sujet lors des audiences, les intervenantes de la Maison ont indiqué qu’elles ne craignaient pas pour la sécurité de l’enfant.

Quant à la DPJ, l’intervenante a témoigné qu’elle ne craignait pas non plus pour la sécurité de l’enfant, même si elle ne réussissait pas à joindre Audrey, car sa fille « était tout pour elle ».

« L’ensemble des témoignages a suscité plusieurs questions quant à la communication entre les différents acteurs qui devaient servir de filet de sécurité pour l’enfant », écrit Me Kamel dans son rapport.

La coroner note qu’à la fois la Maison Marie-Rollet et la DPJ ont effectué des changements depuis la mort de la petite Rosalie.

Malgré cela, dans le but d’éviter qu’une autre tragédie ne survienne, Me Kamel formule plusieurs recommandations.

À la maison d’hébergement, elle recommande de ne jamais laisser partir un enfant sans avoir réussi à parler avec la DPJ, et aussi de bien former ses employés sur les procédures à suivre. Elle suggère aussi aux maisons d’hébergement et à la DPJ de désigner un responsable au sein de leurs organisations pour bien se communiquer les informations et suivre plus adéquatement la situation d’un enfant.