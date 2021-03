(Montréal) Un conducteur lutte pour sa vie à l’hôpital après avoir été impliqué dans la nuit de samedi à dimanche dans une sortie de route à Repentigny, dans la région de Lanaudière.

La Presse Canadienne

C’est un autre automobiliste qui circulait sur l’autoroute 40 est qui a fait appel aux policiers, vers 3 h 30, pour les aviser de la conduite erratique de la voiture qu’il suivait en maintenant une certaine distance. Il a d’ailleurs été témoin de la sortie de route pendant son appel au 911.

« Le véhicule concerné a fait une sortie de route, pour ensuite heurter la glissière de sécurité et terminer (sa course) dans le fossé », a expliqué le sergent Claude Denis, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

« À l’arrivée des équipes d’urgence, des manœuvres de réanimation ont été pratiquées sur le conducteur », a-t-il précisé.

L’homme en question a été transporté vers un centre hospitalier. Il était dans un état jugé « extrêmement critique » lors de son arrivée à l’hôpital.

Des enquêteurs de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur l’autoroute 40 est à la hauteur du kilomètre 98 afin d’analyser la scène de l’accident et tenter d’en déterminer les causes et circonstances exactes.

Une voie de l’autoroute 40 est a été retranchée de la circulation afin de permettre aux secouristes et aux policiers de faire leur travail en toute sécurité dans ce secteur très achalandé à la sortie de l’île de Montréal.