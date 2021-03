(Ottawa) Il aura fallu près de dix années d’audiences, incluant un détour devant la Cour suprême, mais Stéphanie Raymond, celle par qui le rapport accablant sur les inconduites sexuelles dans l’armée est venu, a finalement obtenu gain de cause.

L’adjudant André Gagnon, qui est accusé d’avoir agressé sexuellement la jeune femme alors caporale-chef, a changé son plaidoyer de non-culpabilité et choisi plutôt de plaider coupable aux accusations qui pèsent contre lui.

« Il y avait un procès devant jury d’une durée de deux semaines qui était prévu, et M. Gagnon a décidé de renoncer à ce procès-là et à plaider coupable devant une cour provinciale », a affirmé l’une de ses avocates, Sophie Dubé, à La Presse.

On en saura davantage lors de la prochaine comparution, qui a été fixée au 26 mars prochain.

Les évènements de cette affaire remontent à décembre 2011. Ils se sont produits au Manège militaire du Régiment de la Chaudière, à Lévis. Celui qui était alors supérieur hiérarchique de Stéphanie Raymond l’aurait alors harcelée et agressée sexuellement.

La jeune femme, qui a depuis quitté les rangs de l’armée, a toujours nié avoir consenti aux actes sexuels.

L’adjudant Gagnon avait été acquitté en 2014 par un groupe de cinq hommes en cour martiale. Mais la Cour d’appel des cours martiales avait ensuite rejeté la défense de l’accusé, et la Cour suprême a validé ce verdict et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Dans l’arrêt unanime rendu en octobre 2018, le plus haut tribunal au pays a conclu « qu’il n’y avait aucune preuve qui permettait à un juge des faits de conclure que l’appelant avait pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante ».

La publication d’un long dossier par le magazine L’actualité, dans lequel Stéphanie Raymond racontait son histoire, a déclenché l’ouverture d’un examen externe sur le phénomène de l’inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes.

Il en était ressorti un rapport troublant, dans lequel l’ex-juge de la Cour suprême, Marie Deschamps, avait conclu à l’existence d’une « culture sous-jacente de la sexualisation […] hostile aux femmes et aux LGTBQ et propice aux incidents graves que sont le harcèlement sexuel et l’agression sexuelle ».

Cette nouvelle positive tombe alors qu’un scandale d’allégations sexuelles visant deux chefs d’état-major Jonathan Vance et Art McDonald secoue le milieu militaire et, par le fait même, le gouvernement Trudeau. Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, comparaît vendredi en comité pour offrir sa version des faits.