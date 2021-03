La mécène des arts Phoebe Greenberg, qui accusait son ancienne assistante personnelle d’avoir dilapidé sa fortune en cachette, vient d’obtenir gain de cause en Cour supérieure. Le tribunal lui permettra de récupérer plus d’une douzaine de millions détournés par l’assistante dans le cadre de « stratagèmes frauduleux » dont ont bénéficié des proches du crime organisé.

Vincent Larouche

La Presse

Dans un jugement rendu public lundi, le juge David R. Collier détermine que Sandra Testa, l’ancienne assistante personnelle de Mme Greenberg, est une menteuse sans crédibilité.

« Le tribunal n’est pas souvent convaincu qu’un témoin ment sous serment. Même un témoin qui est jugé non-crédible peut ne pas avoir l’intention d’induire la cour en erreur. Le cas présent est toutefois exceptionnel. Il n’y a aucun doute que Testa, face à une montagne de preuves incriminantes, a menti à la cour et tenté de l’induire en erreur », écrit le magistrat.

Un précédent chez son ancien employeur

Phoebe Greenberg affirmait que Mme Testa avait détourné plus de 22 millions de ses comptes personnels et de ceux de l’organisme qu’elle a créé pour encourager les arts à Montréal, le Centre Phi.

Mme Testa avait tenté de faire valoir que toutes les dépenses avaient été autorisées et que sa patronne avait simplement été dépassée par son propre train de vie dépensier. Sa version a été mise à mal au cours d’un long procès au cours des derniers mois.

Des documents déposés en preuve montraient d’ailleurs que son ancien employeur, la multinationale Parmalat, l’avait congédiée après une enquête interne qui l’avait reliée au détournement de 5,5 millions de dollars à l’interne, grâce à de fausses factures.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Sandra Testa au palais de justice de Montréal lors du procès.

L’ombre du crime organisé

La Presse a déjà révélé que certaines des personnes qui ont bénéficié des fonds détournés par Sandra Testa alors qu’elle travaillait pour Phoebe Greenberg ont été transférés vers des personnes qui ont des liens avec le crime organisé.

C’est le cas de Carlo Farruggia, un homme lié à la mafia et aux Hells Angels, ainsi que de Vanessa Purdy, dont le père et le frère sont considérés comme des membres influents du crime organisé d’origine irlandaise à Montréal.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Carlo Farruggia, un homme lié à la mafia et aux Hells Angels, a bénéficié d’une partie des sommes détournées et a même voyagé avec Mme Testa aux frais de sa patronne.

Un troisième bénéficiaire est l’homme d’affaires Nabil Salaheddine, un restaurateur qui voulait que Mme Greenberg lui fasse un prêt pour lancer un nouveau projet dans le Vieux-Montréal, et qui s’est présenté avec 2,7 millions en liquide dans un sac de sport, afin de l’offrir en contrepartie, sans vouloir en révéler la source.

L’enquête du juricomptable a aussi révélé que Mme Testa avait essayé d’offrir un immeuble de Mme Greenberg en garantie pour un prêt de 400 000 $ qu’elle voulait contracter en son nom personnel auprès de Mario Macri, prêteur privé de LaSalle, en 2017. Le prêt n’a finalement jamais été accordé. M. Macri n’a pas pu être questionné sur les circonstances de l’affaire dans le cadre du procès, puisqu’il a été assassiné par balles en 2018.

Une partie des fonds de Mme Greenberg a déjà été récupérée, mais il restait 12,3 millions qui avaient été gelés pour la durée des procédures et qui pourraient être remis à Mme Greenberg et ses organismes associés.