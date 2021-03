Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est à la recherche de commerçants qui auraient été la proie d’un voleur ces derniers mois.

Léa Carrier

La Presse

Un homme de 41 ans a été arrêté le 23 février dernier concernant au moins 8 vols dans des dépanneurs depuis janvier. Il aurait utilisé à chaque fois le même modus operandi.

« Il choisit des articles d’épicerie, se rend à la caisse et demande des cartons de cigarettes au préposé. Il profite d’un moment d’inattention pour mettre un carton dans son manteau. Ensuite, il tente d’effectuer un paiement avec une carte qui ne fonctionne pas et devant l’échec de la transaction, il quitte les lieux. Il aurait utilisé ce stratagème et réussi à voler toutes sortes d’articles », indique une publication du SPAL sur Facebook.

L’homme mesurait 1 m 76 (5’9’’) et pèserait 80 kg (176 lb). Il aurait les yeux bruns et les cheveux rasés très courts, bruns également. Il porterait un collier blanc avec un logo de la bière Labatt Bleue.

Le SPAL demande à tout commerçant qui croit avoir été visé par ce voleur de signaler le crime en composant le 911. Toute information peut être transmise de façon anonyme à la ligne Info-Azimut, en composant le 450-646-8500.