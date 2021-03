(Montréal) Un homme dans la cinquantaine est mort, mercredi matin, à la suite de l’accident d’un petit aéronef qui s’est échoué sur le lac Barron, à Gore, dans les Laurentides.

La Presse Canadienne

Ce sont des témoins qui ont contacté les services d’urgence pour leur signaler l’accident, peu avant 8 h 30, a indiqué le sergent Claude Denis de la Sûreté du Québec (SQ).

La victime a été extirpée de l’appareil par des pompiers et elle a été transportée à l’hôpital, où son décès a été constaté. L’homme était seul à bord de l’aéronef.

La SQ travaille sur l’enquête en collaboration avec le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) et le coroner.

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ tentera de déterminer s’il y a un aspect criminel à l’accident, le BST se penchera sur l’accident d’avion et le coroner étudiera les causes et circonstances du décès.

Pour l’instant, impossible de savoir si certaines hypothèses sont évoquées par les policiers.

La région de Gore, située à vol d’oiseau à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Saint-Jérôme, compte plusieurs lacs, mais le lac Barron est le plus vaste d’entre eux. Le plan d’eau est accessible par plusieurs voies de circulation terrestre qui l’entourent.