(Montréal) Le projet SEXTO, qui a pour but de combattre le fléau des photos nues d’eux-mêmes que s’échangent les adolescents, a fait ses preuves selon le DPCP qui souligne un taux de récidive de seulement 1,2 %.

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

Ce projet mise sur l’éducation et non pas sur la judiciarisation des jeunes, souligne Me Marc Forgues, procureur en chef adjoint au Bureau des affaires de la jeunesse du DPCP (Directeur des poursuites criminelles et pénales).

Car beaucoup d’adolescents ne le savent pas, mais lorsqu’un mineur prend une photo nue de lui-même, il peut s’agir de production de pornographie juvénile, une infraction au Code criminel. Le jeune qui reçoit une telle photo et qui la transmet à ses amis commet aussi un crime, soit la distribution de pornographie juvénile.

Les policiers se demandaient comment traiter ces cas de plaintes pour sextos (une contraction des mots sexe et textos), car souvent, le jeune qui s’est pris en photo est aussi une victime de la transmission — souvent non souhaitée ni autorisée — de ses photos par la suite, rapporte Me Forgues.

Le projet est né en 2016 au sein de la police de Saint-Jérôme — qui voyait les cas de sextos proliférer — et il a ensuite été adopté par d’autres forces policières.

Il sera maintenant déployé partout au Québec, affirme le DPCP.

Il est le fruit d’une collaboration entre les forces policières, le DPCP et les écoles. Le programme SEXTO consiste en une trousse (en français et en anglais) qui inclut un questionnaire à remplir par les intervenants scolaires. Ceux-ci vont aussi rencontrer les jeunes impliqués et peuvent confisquer les téléphones cellulaires où se trouvent des photos nues. Le tout est transmis à la police.

L’analyse est rapide : avec SEXTO, un cas est réglé en quatre jours, alors que selon le processus traditionnel, il peut s’écouler entre 12 à 18 mois entre la plainte à la police et la décision de déposer ou non des accusations par le DPCP, a expliqué Me Forgues.

Désormais, quand un avocat du DPCP reçoit un cas sur son bureau, il va déterminer si la diffusion des photos nues était « impulsive » ou « malveillante ».

Si c’est jugé malveillant, le processus policier régulier sera effectué. Si le cas est classé comme « impulsif », les jeunes impliqués seront rencontrés — avec leurs parents — et seront invités à détruire les photos. Et ils devront signer un engagement à ne pas prendre de telles photos à l’avenir et surtout de ne pas les distribuer.

Avec un taux de récidive de seulement 1,2 % chez ces jeunes, Me Forgues dit qu’il ne peut que conclure que « ça fonctionne ».

Et ces jeunes qui bénéficient de SEXTO évitent un casier judiciaire.

Jusqu’à maintenant, 752 adolescents ont profité de ce nouveau processus. Seulement 30 % des dossiers ont été étiquetés de « malveillants », par exemple quand il y a eu diffusion à grande échelle ou quand le sextage a été accompagné d’extorsion ou de menaces.

SEXTO permet ainsi de judiciariser seulement les dossiers qui en valent la peine, explique le procureur du DPCP, et non pas ceux où un jeune a agi trop rapidement, sans réfléchir et sans mauvaise intention.

Des forces policières de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick s’intéressent au projet, qui a suscité de la curiosité même au-delà des frontières du pays, notamment en France et en Belgique.