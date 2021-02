Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) sollicite l’aide de la population afin de localiser un homme de 40 ans qui manque à l’appel depuis plusieurs mois déjà.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Sammy Haché, âgé de 40 ans, a en effet été aperçu pour la dernière fois le 25 septembre dernier, à Longueuil, rapporte le corps policier dans un communiqué diffusé vendredi après-midi.

« Nous craignons pour sa santé et sécurité. Il pourrait se trouver dans un refuge pour personnes itinérantes », rajoute le SPAL.

L’homme mesure six pieds, soit 1,83 mètre, et pèse 175 lb, l’équivalent de 79 kg. Il a les cheveux châtains, les yeux bruns et s’exprime en français ou en anglais. Au moment de sa disparition, il portait une veste à carreaux rouge et noir, ainsi qu’un chandail de couleur orange fluorescent.

PHOTO COURTOISIE SPAL Sammy Haché

Toute personne qui l’apercevrait ou qui détiendrait des informations pertinentes dans cette affaire est priée de communiquer avec le 911 aussitôt que possible.