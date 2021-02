Opérations à Dollard-des-Ormeaux

Huit individus arrêtés, cinq armes saisies

Exhiber son argent et son arme sur les réseau sociaux peut attirer l’attention des voleurs, mais aussi de la police. Le SPVM a annoncé jeudi avoir arrêté six individus armés qui, deux fois en deux jours, auraient eu l’intention de dérober un homme qui montrait allègrement ses dollars et une arme sur les réseaux sociaux la semaine dernière, à Dollard-des-Ormeaux. Cinq armes ont été saisies au total.