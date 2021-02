Piratage nord-coréen

Un Canadien accusé aux É.-U. de complot en vue de blanchir de l’argent

(Washington) Un Canadien a plaidé coupable relativement à un stratagème de pirates informatiques qui seraient liés au renseignement militaire en Corée du Nord et qui auraient tenté de voler plus de 1,3 milliard à des banques, des gouvernements et des entreprises du monde entier.