(Ottawa) La Cour suprême du Canada se penche ce lundi sur le droit de l’humoriste Mike Ward de se moquer de Jérémy Gabriel et sur le droit de M. Gabriel à la dignité.

Lina Dib

La Presse Canadienne

Les neuf juges du plus haut tribunal du pays sont réunis pour entendre la cause.

L’avocat de M. Ward, Julius Grey, a été le premier à présenter ses arguments.

« Il n’existe pas un droit de ne pas être offensé », a soumis Me Grey, insistant que l’humoriste faisait des commentaires sur « une vache sacrée » et n’attaquait pas l’enfant pour son handicap. « Se moquer ne prive pas quelqu’un d’un service ou d’un droit », selon l’avocat.

Me Grey a fait sursauter au moins deux juges quand il a poussé son argument un peu plus loin.

« On pourrait argumenter que Mike Ward a offert l’égalité à Jérémy Gabriel en le traitant de la même manière que les autres vaches sacrées », a avancé Me Grey.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Me Julius Grey

« Allons donc ! », l’a interrompu le juge Russell Brown. « N’allez pas si loin. Nous ne parlons pas de Galilée ou de Salman Rushdie. Ce n’est pas un héros », a poursuivi le juge.

« Nous parlons de quelqu’un qui a dit qu’il a tenté de noyer un enfant de 13 ans qui a un handicap physique », a renchéri la juge Sheilah Martin, faisant référence à une des blagues du spectacle de M. Ward.

En novembre 2019, deux des trois juges de la Cour d’appel du Québec ont ordonné à Mike Ward de payer 35 000 $ en dommages punitifs et moraux. La cour a cependant infirmé la décision du Tribunal des droits de la personne d’accorder aussi des dommages de 7000 $ à la mère de M. Gabriel.

L’affaire est suivie avec beaucoup d’intérêt au Québec, alors que le plus haut tribunal du pays devra déterminer si la liberté d’expression protège autant le discours artistique que le discours politique. Les juges de la Cour suprême auront aussi à décider si se moquer de caractéristiques personnelles équivaut à de la discrimination.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Jérémy Gabriel

Atteint du syndrome de Treacher Collins, une maladie congénitale caractérisée par des déformations du crâne et du visage, Jérémy Gabriel avait acquis une certaine notoriété lorsqu’il a chanté, en 2006, à l’âge de neuf ans, pour le pape Benoît XVI.

Dans un de ses numéros, Mike Ward avait choisi de se moquer de plusieurs personnalités connues, l’une d’elles étant Jérémy Gabriel. L’humoriste a alors raillé les caractéristiques physiques de celui à qui il s’oppose aujourd’hui en justice.

Les deux parties en cause devant la Cour suprême du Canada sont M. Ward et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Toutefois, M. Gabriel et sa mère ont chacun un statut d’intervenant.

L’Association des professionnels de l’industrie de l’humour, l’Association canadienne des libertés civiles et la Ligue pour les droits de la personne de B’naï Brith Canada se retrouvent également parmi les intervenants.