L’ancien co-propriétaire, avec sa famille, de la Grande Roue de Montréal, Jeff Jorgensen, a été condamné à 30 mois de pénitencier par la juge Mélanie Hébert, de la Cour du Québec, lundi après-midi au palais de justice de Montréal.

Daniel Renaud

La Presse

M. Jorgensen, qui a été arrêté en 2019, a plaidé coupable à une accusation d’extorsion l’an dernier.

Selon la preuve présentée, il se serait fait passer pour un certain Vladimir Petrov et aurait tenté d’arracher, par la menace, à un riche homme d’affaires d’un autre continent dont on doit taire l’identité en vertu d’un interdit de publication, une somme de 2,5 millions à verser sous forme de cryptomonnaie.

