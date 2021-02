Un homme intoxiqué a fait irruption dans un dépanneur de la Rive-Sud de Montréal dimanche matin. Il a causé des dommages considérables à l’intérieur du commerce, en plus de blesser à la tête un policier qui tentait de le maîtriser.

Mayssa Ferah

La Presse

Vers 7 h 30, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a reçu un appel concernant un homme « désorganisé » qui « saccageait absolument tout » à l’intérieur d’un dépanneur Couche-Tard situé sur la montée Montarville, à Saint-Bruno.

Le suspect de 32 ans — vraisemblablement intoxiqué — a frappé un policier à la tête avec un objet se trouvant dans le dépanneur. « Le suspect ne semblait pas du tout répondre aux consignes des agents », explique l’agent Ghislain Vallières, porte-parole du SPAL.

Le policier qui compte plus de 20 ans d’expérience a obtenu son congé d’hôpital et se porte bien, précise-t-il.

Le suspect est un résidant d’Anjou qui n’est pas connu des services policiers. Il demeure détenu en attendant sa comparution. Il pourrait faire face à des accusations d’agression armée sur un agent de la paix, entrave au travail d’un agent de la paix, conduite avec facultés affaiblies par la drogue, méfait de plus de 5000 $, possession de drogue dans le but de trafic et non-respect des conditions.

La scène de crime a été levée puisque la police a pu s’entretenir rapidement avec des témoins et analyser l’évènement grâce à la présence de caméras de surveillance à l’intérieur du commerce.