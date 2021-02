La centaine de personnes présentes à l’intersection de la rue Valdombre et de la rue Jean-Talon E souhaite que le sort tragique de Meriem Boundaoui, 15 ans, ne tombe pas dans l’oubli.

« On ne veut pas que ça devienne banal »

Un peu plus d’une centaine de personnes se sont réunies pour dénoncer la violence par armes à feu qui secoue le nord-est de Montréal depuis quelques semaines, dont la fusillade qui a coûté la vie à la jeune Meriem Boundaoui.

Mayssa Ferah

La Presse

La famille de la défunte était déjà retournée sur les lieux de la fusillade mortelle pour se recueillir jeudi dernier.

La foule dénonce notamment la facilité avec laquelle des armes à feu atterrissent entre les mains de jeunes à peine sortis de l'adolescence.

La foule dénonce notamment la facilité avec laquelle des armes à feu atterrissent entre les mains de jeunes à peine sortis de l’adolescence.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE

Outre quelques prières chuchotées discrètement et une minute de silence observée en hommage à la victime, des jeunes et des intervenants communautaires ont pris la parole sur la flambée de violence des dernières semaines. Ils espèrent que leurs voix seront entendues et que des mesures concrètes soient mises en place à long terme pour éviter un autre drame.

« Une balle perdue ne reconnaît ni la couleur ni l’âge. On ne veut pas que ça devienne banal qu’une ado perde la vie », a dit au micro l’un des organisateurs de l’évènement. Il espère que ce rassemblement déclenchera une véritable réflexion sur l’aberrante facilité avec laquelle certains se procurent des armes à feu.

« Agissez, s’il vous plaît », a-t-il clamé à l’attention de la classe politique.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE

« Les jeunes qui quittent l’Algérie pour leurs études ne s’attendent pas à mourir dans la violence. La société a-t-elle sa part de responsabilité ? Comment se fait-il qu’on échappe des jeunes qui se tournent vers la criminalité et se procurent des pistolets ? », s’interroge Lysa Bélaïcha, 21 ans, de Longueuil. Elle a livré un émouvant plaidoyer destiné aux personnes présentes et à la famille.

« Elle aurait pu être ma petite sœur. [Le meurtre de Meriem] a choqué tout le monde. Le message doit passer à long terme. On ne veut pas seulement des initiatives temporaires », estime Azoul Abdallah, un jeune du quartier.