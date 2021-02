Une introduction par effraction armée survenue dans le secteur de Dollard-des-Ormeaux a forcé le déploiement de plusieurs effectifs policiers samedi matin, dont le Groupe tactique d’intervention du SPVM. Au moins une trentaine de personnes ont été évacuées par mesure préventive.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

C’est vers 7 h 10 qu’un premier appel a été fait au 911 pour rapporter la présence de « deux suspects armés » dans un appartement situé sur la rue Davignon, au coin de la rue Norgrove.

« Quand on est arrivés sur les lieux, on a pu rapidement procéder à l’arrestation d’un individu », a confirmé tôt en matinée le porte-parole de la police de Montréal, Jean-Pierre Brabant, précisant que les autorités demeureront vigilantes afin de localiser d'autres personnes suspectes dans cette affaire.

Vers 10 h, le corps policier a indiqué qu'il avait procédé à l'arrestation d'un deuxième suspect dans cette affaire. Ce dernier s'était « barricadé » à l’intérieur d’un appartement, sur la rue Davignon, forçant les policiers à endiguer l’endroit et à entamer des négociations avec lui.

Les deux personnes arrêtées ont été transportées dans un centre d'opération du SPVM, où ils rencontreront des enquêteurs au courant de la journée de samedi. Des chefs d'accusation pourraient ensuite être déposés contre elles, mais on ignore pour le moment leur nature exacte.

Des recherches toujours en cours

Malgré ces deux arrestations, l'opération policière en cours se poursuivait, en fin d'avant-midi samedi. « On ne se ferme pas de portes ; il pourrait avoir plus que deux suspects. Nous allons faire d'autres recherches pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres individus à l'intérieur et aux alentours », a illustré l'agent Brabant.

Dans l'intervalle, un périmètre de protection policière a été érigé dans le secteur, au niveau de la rue Davignon. La Société de transport de Montréal (STM) a de son côté déployé un autobus d’urgence sur les lieux pour accueillir les personnes de l’immeuble résidentiel qui ont été évacuées. Au moins une trentaine de résidants ont été placés sous protection.

Précisons que le Groupe d’intervention et l’unité canine de la police de Montréal ont également été appelés en renfort sur les lieux. Aucune personne n'a été blessée lors de cet évènement, a confirmé le SPVM en début de matinée.