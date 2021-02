Un homme de 55 ans atteint d’une déficience intellectuelle est porté disparu, a indiqué la Régie intermunicipale de police Roussillon dans un communiqué, vendredi soir.

Léa Carrier

La Presse

Raymond Bezeaua été vu pour la dernière fois le 12 février à 13 h, à sa résidence de Candiac. Lorsqu’il a quitté le domicile, il était vêtu d’un long manteau noir, une tuque de couleur bleu marin avec un logo des Canadiens et des bottes d’hiver.

Il mesure environ 5 pieds 3 pouces, pèse plus ou moins 160 livres, et porte des lunettes de prescription. Il a les cheveux de couleur poivre et sel et les yeux bleus. Il s’exprime en anglais, mais comprend bien le français.

Comme M. Bezeau est atteint d’une déficience intellectuelle, ses proches craignent pour sa sécurité. Selon les informations de la police de Roussillon, il est possible qu’il se réfugie dans les dépendances situées sur les terrains privés ou commerciaux en raison du froid. De ce fait, la population est invitée à vérifier leur environnement extérieur immédiat.

Pour signaler toute information concernant cet évènement, composez le 450 638-0911, poste 601.