Coups de feu et violence à Montréal

« Ces jeunes-là ne se retrouvent pas dans la criminalité du jour au lendemain »

Alors qu’une escouade contre les armes à feu verra le jour fin février à Montréal et qu’une présence policière accrue sera assurée dans les secteurs les plus touchés par la récente flambée d’évènements violents, des organismes rappellent que le problème est beaucoup plus large. Beaucoup estiment qu’il faut d’abord trouver un moyen d’offrir des « opportunités positives » aux jeunes dans le milieu de la criminalité.