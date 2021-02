« Des jeunes sans historique se retrouvent avec une arme à feu dans les mains »

Le meurtre par balles d’une adolescente de 15 ans survenu dimanche à Montréal était presque écrit dans le ciel, selon un policier expert en armes à feu qui a témoigné devant le tribunal récemment. Un peu à l’image de ce qui se passe à Toronto, de plus en plus de jeunes possèdent des armes et ont la détente de plus en plus sensible.