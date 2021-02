Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) enquête sur les circonstances entourant la mort d’une jeune femme dans le secteur du Plateau-Mont-Royal. Elle aurait chuté de son balcon lors d’une intervention policière dimanche matin.

Mayssa Ferah

La Presse

Vers 3 h dimanche, un appel a été fait au 911 en lien avec une femme qui se serait rendue sur le balcon, à l’extérieur de son appartement. La femme de 20 ans est morte lors de l’intervention policière du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les informations transmises au BEI suggèrent qu’elle serait tombée du 11e étage de son immeuble quelques minutes plus tard. Les policiers auraient tenté de discuter avec elle avant sa chute fatale. Son décès a été constaté à l’hôpital peu après.

L’enquête du BEI permettra de déterminer si ces éléments sont exacts. Six enquêteurs ont été chargés du dossier et se trouvaient sur place au petit matin. Le BEI demande à quiconque aurait été témoin de cet évènement de communiquer avec lui via son site internet au www.bei.gouv.qc.ca.