Le sergent Fournel a indiqué que l’enquête sur les causes et circonstances du drame sera effectuée en collaboration avec la Sûreté du Québec qui a déployé sur place un technicien en scène d’incendie.

(La Pêche) Deux corps ont été retrouvés dans les décombres d’une maison familiale ravagée par un incendie survenu samedi soir à La Pêche, une petite ville de l’Outaouais située à une quarantaine de kilomètres au nord de Gatineau.

La Presse Canadienne

Le sergent Martin Fournel, du Service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, a confirmé la nouvelle, dimanche après-midi. Il a toutefois ajouté qu’il est encore trop tôt pour confirmer qu’il s’agit des corps des deux enfants qui manquent à l’appel.

« On peut présumer qu’il s’agit bel et bien du corps de ces jeunes filles-là. Mais vous comprendrez qu’il y a une autopsie qui devrait être pratiquée plus tard cette semaine à Montréal pour justement confirmer l’identité de ces victimes-là », a indiqué le sergent Fournel.

Deux adultes ont aussi été blessés dans l’incendie. Plus tôt dimanche, les policiers craignaient pour la vie de la mère, qui a subi des brûlures, mais en fin d’après-midi, sa vie ne semblait plus menacée.

Elle se serait infligé ces blessures en tentant de retourner dans la résidence pour trouver les enfants, a indiqué le sergent Fournel.

Quant à l’homme, il souffre de blessures mineures et devrait recevoir son congé de l’hôpital plus tard dimanche.

L’incendie serait survenu vers 22 h 40 dans une résidence du chemin Murray, dans le secteur Masham.

L’enquête sur les circonstances de l’évènement est toujours en cours.

« Il y a toujours des enquêteurs sur place qui sont à regarder justement toutes les options possibles. Il y a un chien renifleur d’essence et d’accélérants qui s’est présenté sur place aujourd’hui, ça fait partie de la technique d’enquête », a expliqué le sergent Fournel.