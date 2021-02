S’appuyant sur des résultats d’expertise reçus vendredi, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) se dit maintenant prêt à innocenter Mamadi Camara en lien avec l’agression d’un policier jeudi dernier. Il lui présentera ses excuses dans les prochains jours.

Antoine Trussart

La Presse

« Nous avons reçu des résultats d’expertise de laboratoire qui nous permettent de disculper M. Camara sur des bases objectives », a déclaré Sylvain Caron, directeur du SPVM, en point de presse vendredi.

« Au cours des dernières heures, j’ai pris une entente avec M. Camara pour une rencontre dans les prochains jours afin de lui offrir nos excuses les plus sincères à sa famille et à lui pour tous les inconvénients liés aux malheureux évènements des derniers jours », a poursuivi M. Caron.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Mamadi Camara

La veille, le directeur du SPVM s’était déclaré prêt à s’excuser « au moment opportun » auprès de M. Camara qui a été emprisonné pendant six jours avant de voir retirer toutes les accusations qui pesaient contre lui.

Le SPVM tente toujours de trouver un suspect et l’arme de service du policier qui lui a été dérobée.

Quelques instants après la déclaration du chef de police, le Directeur des poursuites criminelles et pénales a confirmé qu’il n’entend pas reprendre les procédures à l’égard de M. Camara, ce qu’il peut faire en vertu d’un article du Code criminel.

« Nous accueillons la déclaration et les excuses du SPVM, et nous souhaitons réitérer les nôtres auprès de M. Camara et sa famille », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, vendredi soir sur Twitter.

– Avec La Presse Canadienne