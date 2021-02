Policier désarmé et blessé dans Parc-Extension

« On veut savoir s’il va bien »

Gurmit Singh et Santokh Kour ont trouvé refuge au Canada il y a un an et demi. Mais jeudi dernier, c’était à leur tour d’offrir refuge à un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui aurait été attaqué par un chauffeur d’Uber. Toujours choqués par le visage tuméfié et les plaies sanglantes de l’agent, ils espèrent qu’il se porte bien.