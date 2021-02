Michel Venne est accusé d’agression sexuelle et d’exploitation sexuelle.

(Québec) Le procès de Michel Venne a pris un tour inattendu lundi matin, au palais de justice de Québec, quand la poursuite a annoncé que des copies d’une lettre controversée avaient été trouvées dans les affaires de l’ancienne ministre Lise Payette.

Gabriel Béland

La Presse

Cette fameuse lettre avait été signée par la plaignante et Mme Payette en 2015. La présumée victime a affirmé la semaine dernière que l’ancienne ministre d’État à la Condition féminine avait sollicité une rencontre avec elle. Elle l’aurait accusée de « faire du tort à un ami » et lui aurait dicté cette lettre pour faire taire des rumeurs qui circulaient sur Michel Venne.

« Je vous donne ma parole. Cette histoire n’est pas fondée », peut-on lire dans la courte lettre qui a été déposée en preuve lundi. « Je tenais à vous écrire ces quelques mots, car je ne voudrais pas détruire une famille inutilement. »

La défense devait normalement commencer à présenter sa preuve lundi matin. Mais le procureur de la Couronne s’est adressé au tribunal pour rapporter « un incident » survenu vendredi à 17 h 14. À ce moment, Me Michel Bérubé a reçu un courriel du fils et liquidateur de succession de Mme Payette.

Celui-ci avait trouvé trois copies du document dans les affaires de sa mère. « Dans les documents et effets personnels de Mme Payette, dans une enveloppe où le nom de [la plaignante] était écrit à la main », a expliqué le procureur de la Couronne.

La plaignante, que le tribunal interdit d’identifier, avait appelé Lise Payette en 2017 pour lui dire qu’elle n’était plus d’accord avec le contenu de la lettre. Elle avait enregistré Mme Payette et lui avait notamment demandé si elle avait toujours une copie de la lettre.

« Moi, je n’ai pas gardé de copie, car je ne voulais pas garder de copie. Je n’ai pas ça entre les mains », avait assuré Mme Payette à la jeune femme aujourd’hui âgée de 29 ans.

Le procès de Michel Venne, 60 ans, va se poursuivre toute la semaine. M. Venne est accusé d’agression sexuelle et d’exploitation sexuelle.

La plaignante l’accuse notamment d’avoir tenté de mettre sa main dans son pantalon, à l’été 2008, alors qu’elle était sa stagiaire. Elle avait 17 ans.