Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicitent l’aide de la population pour localiser un septuagénaire qui manque à l’appel depuis deux semaines maintenant dans la métropole.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Clément Robitaille, âgé de 70 ans, avait quitté son appartement de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie le 5 janvier dernier. Il n’a toutefois donné aucune nouvelle depuis cette date, affirme le corps policier dans un communiqué.

Selon le descriptif fourni par les autorités, M. Robitaille mesure cinq pieds et neuf pouces, soit l’équivalent de 1,80 mètre, et pèse 150 livres, c’est-à-dire environ 68 kilogrammes. Il a les cheveux gris et les yeux bruns.

Il conduit par ailleurs « un véhicule Ford Espace 2009 gris », dont la plaque d’immatriculation est le W95 PNT. Les proches du disparu disent avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité à l’heure actuelle.

Toute personne détenant de l’information pertinente dans cette affaire est priée de contacter le 911 le plus rapidement possible, ou encore de joindre son poste de quartier. Pour un traitement confidentiel et anonyme, le centre Info-Crime Montréal est aussi disponible au 514-393-1133, ou encore via son site Web.