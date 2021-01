Le Service de police de Laval est à la recherche de Lina Yamini âgée de 16 ans.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Le 17 janvier 2021, Lina Yamini a quitté son domicile et est introuvable depuis.

Ses proches craignent pour sa sécurité, puisqu’elle aurait de mauvaises fréquentations. Elle pourrait se trouver sur le territoire de Laval ou Montréal, principalement dans le secteur de Montréal-Nord.

Lina Yamini mesure 1,6 m et pèse 59 kg. Elle porte des dreadlocks et a les cheveux bruns avec des pointes blondes. Elle a les yeux bruns et s’exprime en français. Elle a également un perçage au nez et plusieurs aux oreilles.

Au moment de sa disparition, elle portait un chandail gris, des pantalons de jogging gris et des souliers Nike noirs.

Toute personne qui aurait de l’information concernant Lina Yamini peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 210 117 007.