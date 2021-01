(Val-D'or) Une collision entre le véhicule d’un octogénaire et une auto-patrouille de police a fait trois blessés graves dans la nuit de vendredi à samedi à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue.

La Presse Canadienne

La collision est survenue sur la route 117, vers 0 h 30, dans le secteur de Louvicourt.

« On parle d’une collision frontale qui est survenue entre une camionnette et une véhicule de patrouille du Service de police de Lac-Simon […]. Alors, ce sont les policiers [de la SQ] de la MRC de la Vallée-de-l’Or qui sont intervenus sur cette collision », a indiqué la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la SQ.

L’enquête de la Sûreté du Québec doit déterminer les circonstances de ce face-à-face. Aucune hypothèse n’était privilégiée dans l’immédiat et il ne neigeait pas à ce moment-là dans le secteur.

« Les deux policiers qui prenaient place à bord du véhicule-patrouille ont subi des blessures sérieuses, mais on ne craindrait pas pour leur vie, a précisé la sergente Dorsainville. Par contre, le conducteur de la camionnette, un octogénaire, a été blessé gravement. »

Ce dernier était dans un état critique lors de son transport à l’hôpital, mais son état s’est stabilisé en avant-midi.

« Un reconstitutionniste et un enquêteur sont allés sur place pour faire l’analyse de la scène. Il y a une enquête en cours pour déterminer les causes et les circonstances exactes entourant cette collision », a précisé la porte-parole de la SQ.