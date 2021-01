La Régie intermunicipale de police Roussillon (RIPR) sollicite l’aide de la population pour localiser une jeune adolescente qui est « en fugue » depuis le 7 janvier dernier.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Âgée de 16 ans, Sanshita Narisimlu pourrait se trouver dans la région de Montréal ou encore en Montérégie, selon les informations du corps policier. « La jeune fille serait en contact avec des membres de gangs de rue », indique-t-on par ailleurs dans un communiqué de presse diffusé vendredi.

Elle a quitté son foyer familial au courant de la nuit de jeudi. Sa mère dit avoir constaté sa disparition le matin venu, aux alentours de 7 h 40.

L’adolescente mesure 1,68 mètre, soit l’équivalent de 5 pieds et 5 pouces, et pèse 60 kilogrammes, ce qui équivaut à environ 132 livres. Elle a les yeux et les cheveux noirs et portait un manteau et des souliers de course blancs au moment de sa disparition.

Toute personne qui détiendrait de l’information pertinente dans cette affaire est priée de contacter la RIPR en composant le 450 638-0911, poste 615. Pour un traitement anonyme et confidentiel, l’organisme Échec au crime peut également être joint au 1 800 711-1800. Il est aussi possible d’effectuer un signalement en ligne sur le site Web echecaucrime.com.