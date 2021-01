(Saint-Jérôme) Ugo Fredette a été condamné vendredi à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour les meurtres au premier degré de sa conjointe Véronique Barbe et du septuagénaire Yvon Lacasse, battu à mort pendant sa cavale meurtrière avec un enfant.

Louis-Samuel Perron

La Presse

La Couronne réclamait l’imposition d’une période d’inadmissibilité de 50 ans pour les deux meurtres en vertu de la loi sur les peines consécutives pour meurtre.

La décision de la juge Myriam Lachance n’est pas du tout une surprise, compte tenu de la décision de la Cour d’appel du Québec en novembre dernier de déclarer invalide et inconstitutionnelle cette disposition du Code criminel dans le dossier du tueur de masse de Québec Alexandre Bissonnette.

Le procureur de la Couronne, Me Steve Baribeau, faisait valoir l’été dernier que l’imposition d’une période unique de 25 ans enverrait le message qu’un criminel fuyant « un autre meurtre peut faire ce qu’il veut, et tuer n’importe qui, et n’aura pas une heure de plus [de sentence] ».

La juge Lachance était dans les faits tenue de respecter la décision de la Cour d’appel dans le dossier Bissonnette. La magistrate de la Cour supérieure avait d’ailleurs reporté de plusieurs mois sa décision pour attendre le verdict du plus haut tribunal du Québec. Le ministère public n’a par ailleurs toujours pas pris position au sujet d’un appel en Cour suprême du Canada. Une décision devra être prise d’ici la fin du mois.

Notons aussi, comme le rappelle la Cour d’appel, que la libération d’un meurtrier n’est pas acquise après 25 ans. Le sort du criminel est alors entre les mains de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Et de nombreux meurtriers, comme Paul Bernardo ou Valery Fabrikant, ont récemment échoué à obtenir leur liberté après près de trois décennies derrière les barreaux.

C’est dans un contexte de violence conjugale et de rupture imminente qu’Ugo Fredette a assassiné sa conjointe Véronique Barbe à coups de couteau le 14 septembre 2017 dans leur résidence de Saint-Eustache. Une scène d’horreur dont deux enfants ont été témoin, au moins en partie.

Recherché dans le cadre de la plus longue alerte AMBER de la province, Ugo Fredette a ensuite battu à mort Yvon Lacasse à une halte routière de Lachute pour lui voler son véhicule. Le meurtrier a finalement été arrêté le lendemain en Ontario, alors qu’il utilisait un jeune enfant comme bouclier humain devant les policiers.