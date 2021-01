Des policiers de la Sûreté du Québec ont été déployés jeudi soir, en Montérégie, pour intervenir auprès d’un véhicule se trouvant dans une fâcheuse position près d’un cours d’eau, avec à son bord une automobiliste inconsciente.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

C’est vers 17 h que les services d’urgence ont initialement été appelés à se rendre sur les lieux, au niveau de la route 201, dans le secteur de Coteau-du-Lac, pour ce qui semblait d’abord être une sortie de route.

À leur arrivée sur les lieux, les patrouilleurs ont toutefois trouvé le véhicule, de type VUS, dans une « position précaire » non loin du ruisseau Saint-Hyacinthe. « L’automobile doit être stabilisée afin d’avoir accès à la victime, qui semble inconsciente. Il faut bouger le véhicule de façon sécuritaire pour ne pas qu’il tombe », a indiqué en soirée une porte-parole de la SQ, Catherine Bernard.

Jeudi, aux alentours de 21 h, l’opération était toujours en cours et plusieurs policiers étaient encore sur les lieux. Un agent reconstitutionniste en enquête collision ainsi que des enquêteurs ont aussi été envoyés sur place pour établir les causes et les circonstances exactes de cet événement.

Par ailleurs, un périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur. Ainsi, jusqu’à nouvel ordre, la circulation se fera en alternance sur la route 201, à la hauteur du chemin du Ruisseau Nord.