Deux propriétés ont été les cibles d’incendiaires en quarante minutes à peine, dans la nuit de mardi à mercredi, aux deux extrémités de l’île Jésus.

Daniel Renaud

La Presse

L’une des propriétés visées est, ou a déjà été habitée, par un individu lié à la mafia montréalaise qui a déjà été accusé d’importation de cocaïne dans une grande enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a constaté La Presse.

Vers 3 h, les policiers ont reçu un appel d’un voisin d’une somptueuse résidence du rang du Haut-Saint-François, dans le secteur Saint-François, dans l’est de Laval, qui les a prévenus qu’une voiture était la proie des flammes dans l’entrée d’une maison située sur la même rue.

Lorsque les policiers se sont présentés sur les lieux, ils ont constaté que ce n’était pas un, mais trois véhicules qui brûlaient.

Les pompiers ont été appelés et ont rapidement éteint les flammes. Les voitures, dont l’une de marque BMW, sont des pertes totales. Personne n’a été blessé. Il semble qu’il n’y avait aucun occupant dans la maison au moment où le méfait a été commis et que ceux-ci se trouveraient à l’étranger.

Une enquête a été ouverte par les enquêteurs de la Section des incendies criminels de la police de Laval. On ignore le mobile du crime pour le moment.

Aussitôt achetée, aussitôt vendue

Selon nos recherches, la maison visée appartient à une compagnie qui possède un bureau de change sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Auparavant, la maison appartenait au propriétaire du bureau de change qui l’a vendue à sa compagnie en novembre dernier. Ce propriétaire avait acheté la maison en juillet 2019 d’un certain Vincenzo Crivello.

En 2016, la GRC considérait que cette maison appartenait à Vincenzo Crivello, mais était habitée par Erasmo Crivello, 40 ans, selon des documents judiciaires obtenus par La Presse.

Erasmo Crivello venait d’être arrêté par la GRC dans une importante enquête baptisée Clemenza et visant des individus qui auraient cherché à prendre la relève du clan Rizzuto de la mafia montréalaise ébranlé par l’opération Colisée en 2006.

Erasmo Crivello, qui était considéré par la police comme un importateur de cocaïne et un associé du mafieux Marco Pizzi, a été accusé de complot, importation, trafic et gangstérisme, mais lui et 35 autres accusés ont bénéficié d’un arrêt des procédures l’année suivante, après que la Poursuite eut déposé un nolle prosequi (abandon d’une action judiciaire) pour protéger des techniques d’enquête sensibles.

Des documents de l’Agence du revenu du Canada indiquent également que Crivello habitait à cette adresse qui est demeurée inscrite à son nom, au plumitif, au moins jusqu’en 2017.

En septembre 2016, deux individus liés aux gangs de rue ont été arrêtés près de la résidence des parents d’Erasmo Crivello. Les policiers ont trouvé une arme dans la voiture des suspects et une photo de Crivello dans le portefeuille de l’un d’eux.

À travers une fenêtre

Par ailleurs, vers 1 h 20, quarante minutes avant que les véhicules soient incendiés dans la nuit de mercredi sur le rang du Haut-Saint-François, les policiers de Laval ont été appelés à se rendre à une résidence du chemin du Bord-de-l’Eau, dans le quartier Sainte-Dorothée, dans l’ouest de Laval, où un cocktail Molotov venait d’être lancé au travers d’une fenêtre.

« Lorsque les policiers sont arrivés, les pompiers étaient déjà en train de contrôler l’incendie. Des images de caméras de surveillance seront vérifiées », a expliqué la porte-parole de la police de Laval, Stéphanie Beshara.

La maison appartient à un individu connu des policiers. Selon nos informations, le méfait pourrait être relié au crime organisé et pourrait avoir un lien avec d’autres incendies criminels survenus à Laval ces derniers temps.

– Avec la collaboration de Vincent Larouche

