(Moncton) La police a annoncé mercredi midi que le suspect armé, recherché pour une fusillade survenue mardi au Nouveau-Brunswick, avait été arrêté dans le nord de la Nouvelle-Écosse.

La Presse Canadienne

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Nouveau-Brunswick a écrit sur Twitter juste après midi, heure locale, que Janson Bryan Baker, âgé de 24 ans, avait été arrêté à Amherst, en Nouvelle-Écosse, sans incident.

Le suspect avait fait l’objet d’alertes d’urgence mettant en garde les résidents au sujet d’un homme armé en liberté. La voiture conduite par le suspect avait été retrouvée abandonnée, mercredi, à Amherst, dans le nord de la Nouvelle-Écosse, avait indiqué la police plus tôt mercredi. La ville de Amherst se trouve à environ 70 km au sud de Moncton, via la route transcanadienne, et à proximité de la frontière avec le Nouveau-Brunswick.

La GRC avait publié un message d’alerte dans la région de Moncton peu après minuit relativement à un suspect armé. La police fédérale prévenait la population qu’elle recherchait Jansen Bryan Baker, âgé de 24 ans. La police a par la suite diffusé un message sur Twitter disant que les résidents de Moncton pouvaient « vaquer à leurs occupations quotidiennes, mais avec prudence ».

Le suspect, qui était en possession d’au moins une arme à feu, selon la police, aurait été impliqué dans une fusillade en fin d’après-midi, mardi, près d’une école secondaire de Riverview, dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Une personne a été blessée lors de cet incident, mais on ne craignait pas pour sa vie mercredi, selon la GRC.

Le District scolaire anglophone Est avait annoncé la fermeture de ses écoles mercredi par mesure de prévention. Les écoles francophones de Moncton, Dieppe et Memramcook sont aussi fermées.

Le 6 mai 2016, la GRC avait indiqué qu’un certain Janson Baker, de Moncton, qui avait 19 ans à l’époque, était l’une des trois personnes accusées de vol à main armée dans une succursale bancaire CIBC à Moncton le 30 avril 2016.

La GRC a déclaré que Baker avait été arrêté le 5 mai 2016 et accusé de vol à main armée. La police a ajouté que l’un des deux suspects masqués était armé pendant le vol, et qu’un troisième suspect attendait dans une voiture à l’extérieur.

Baker s’est fait tatouer au-dessus de l’oeil droit « Fearless » (intrépide), le nom qu’il utilise lorsqu’il se produit en tant que rappeur. Des photos de l’homme apparaissent sur le site web SoundCloud, qui présente plusieurs de ses enregistrements, dont certains sont accompagnés de photos d’armes à feu, d’argent liquide et de ce qui semble être un attirail de drogue.

« J’ai eu des problèmes toute ma vie et j’ai finalement trouvé quelque chose que j’aime faire qui n’est pas mauvais », lit-on dans un message d’introduction sur le site.