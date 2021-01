Un adolescent a été blessé par au moins un projectile d’arme à feu en pleine rue, dans la nuit de lundi, dans le nord-est de Montréal.

La Presse Canadienne

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affirme que le jeune homme âgé de 17 ans était conscient lors de son transport à l’hôpital et a obtenu la confirmation qu’il aura la vie sauve.

La fusillade a été signalée par des appels au central téléphonique 911, vers 2 h. Elle a éclaté lorsque la jeune victime se trouvait avec des amis à l’intersection de la rue Jean-Rivard et de la 25e Avenue, dans Saint-Michel.

Une personne armée se serait approchée du groupe avant d’ouvrir le feu vers la jeune victime, l’atteignant au bas du corps, et de prendre la fuite.

En fin de nuit, la police ne rapportait aucune arrestation.

Le SPVM a peu après établi un périmètre de sécurité. Des enquêteurs doivent examiner la scène et interroger les témoins de la fusillade. Des techniciens en identité judiciaire et l’escouade canine du SPVM ont aussi été mis à contribution pour que cette affaire soit résolue.

Le mois dernier, le SPVM a annoncé que la présence policière serait plus forte dans le nord-est de Montréal et que des policiers issus de différentes unités seraient plus visibles sur le terrain dans le but de rassurer la population en raison des nombreuses fusillades des derniers mois dans Montréal-Nord, Saint-Michel et Rivière-des-Prairies.