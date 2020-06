(Portneuf) La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver une femme âgée de 52 ans qui est portée disparue depuis lundi dernier de son domicile de Lac-Sergent dans la région de Portneuf, à l’ouest de Québec.

La Presse canadienne

Isabelle Cantin a été vue pour la dernière fois dans le secteur du Chemin de l’île à Lac-Sergent ; elle se déplacerait à pied.

La SQ signale que ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Isabelle Cantin mesure 1m57 et pèse environ 91 kg. Ses cheveux sont bruns et bouclés aux épaules et elle a les yeux bruns. Elle affiche une cicatrice au poignet gauche et une autre à la cheville gauche

Lundi dernier, Mme Cantin portait un manteau en nylon noir matelassé, des souliers en suède noir et des lunettes rondes avec une monture rouge.

Toute personne qui apercevrait Isabelle Cantin est priée de communiquer avec le 911.