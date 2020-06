(Saint-Jérôme) Bagarres, règlements de compte, bouton panique : Ugo Fredette a permis une rare incursion dans l’univers carcéral lundi matin. « J’ai empêché trois combats dans mon secteur », s’est targué le meurtrier, alors qu’il bavardait avant le début de l’audience sur sa peine. Il a notamment confié de quelle façon il aurait évité une raclée au meurtrier Eustachio Gallese.

Louis-Samuel Perron

La Presse

« Ils vont tous savoir mes histoires… C’est-tu enregistré ? », lâche Ugo Fredette. Depuis quelques minutes déjà, l’homme de 44 ans raconte des anecdotes carcérales à une personne indéterminée, alors qu’il attend l’arrivée de la juge et des avocats au palais de justice de Saint-Jérôme. On pouvait toutefois entendre ses confidences en assistant à l’audience publique à partir de la nouvelle plateforme web du ministère de la Justice.

« Je n’ai jamais eu de problème de violence dans mon enfance et mon adolescence », se défend d’emblée Ugo Fredette, après avoir relaté une histoire de marchandage de pilules en détention. « Je suis assez rusé », dit-il. Rappelons qu’il a été reconnu coupable des meurtres au premier degré de sa conjointe Véronique Barbe et du septuagénaire Yvon Lacasse, battu à mort pendant la cavale de Fredette avec un enfant.

Pendant quelques minutes, Ugo Fredette converse sur le niveau de violence derrière les barreaux et les « présidents » de prison qui donnent des « claques ». Il assure n’avoir « jamais touché à quelqu’un » et n’avoir aucune intention de le faire en détention. Précisons alors qu’il n’est pas sous serment à ce moment-là.

« J’aime mieux me faire frapper. J’ai empêché trois combats dans mon secteur, faque j’aurais pu me faire frapper. Mais j’étais pas mal un peu plus gros qu’eux autres. C’est peut-être pour ça que les gars ne s’essaient pas. J’ai pris du poids ici. C’est plus intimidant quand tu es plus gros », confie-t-il.

Toujours avant que l’audience commence formellement, Ugo Fredette se remémore sa brève rencontre avec le meurtrier Eustachio Gallese à un moment non déterminé. Ce dernier a fait les manchettes dans les derniers mois pour avoir assassiné Marylène Lévesque à Québec, alors qu’une agente de libération l’avait autorisé à fréquenter des salons de massage à des fins sexuelles.

« Le gars est arrivé avec des bandages sur les poignets. Il saignait de la main gauche. Je l’ai reconnu. Il me raconte l’histoire de la fille : moi, je pensais que c’était ma blonde, qu’il me dit. Des gars callaient son nom, ils l’ont reconnu. Je lui ai dit : pèse sur le bouton panique ! Les gars vont te sauter dessus ! Je l’ai fait sortir de la cellule », se vante alors Ugo Fredette.

Le meurtrier enchaîne ensuite en constatant que les « gens sont méchants » en prison. « Je trouve ça plate, parce que la prison, c’est la place où on peut cheminer. Mais il y a des gens qui ne pratiquent pas ça », ajoute-t-il.

À une autre occasion, Ugo Fredette relate avoir « sauvé le cul » d’un codétenu, dont la « tête était mise à prix ». « C’est plate, parce que j’ai dû le sortir de la wing. Les gars, quand ils sont appris ça, tout le monde voulait lui sauter dessus. Je ne voulais pas qu’il se fasse battre. Je lui ai sauvé la face », s’est targué le meurtrier.

Premier témoin de la Couronne, le psychiatre Dr Gilles Chamberland a expliqué lundi matin avoir diagnostiqué une « personnalité narcissique » à Ugo Fredette.

Le procureur de la Couronne, Me Steve Baribeau, réclame l’application de la loi sur les peines consécutives afin d’accroître à 50 ans la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle d’Ugo Fredette.

Adoptée sous les conservateurs en 2011, cette loi permet aux tribunaux d’ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle soient purgées de façon consécutive pour chaque meurtre.

Les avocats de la défense, Me Louis-Alexandre Martin et Me Philippe Comptois, s’attaquent toutefois à la constitutionnalité de cette loi. Ils ne sont d’ailleurs pas les premiers à le faire, puisque cette question est au cœur de l’appel du tueur de la mosquée de Québec Alexandre Bissonnette, condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans. La Cour d’appel a pris l’affaire en délibéré en janvier dernier.