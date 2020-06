Trafic d’armes à feu: deux Québécois évitent leur extradition

Tout est à refaire dans le processus d’extradition de deux Québécois piégés par un agent double américain et accusés aux États-Unis d’avoir organisé un complot international de trafic d’armes à feu à partir de Montréal et de Buffalo. La Cour d’appel du Québec a ordonné la remise en liberté de Guy Deland et de Charan Singh, annulant du même coup l’ordonnance d’extradition signée par Ottawa.