Un véhicule a été incendié dans l’entrée d’une résidence privée de Terrebonne, samedi matin. Trois suspects ont été arrêtés.

Janie Gosselin

La Presse

Les services d’urgence ont été appelés rue La Matamec vers 3 h 54, a dit le capitaine Joël Lamarche, du service de police de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion. Le VUS a été complètement incendié.

« Il y avait des traces d’accélérant », a-t-il dit, précisant qu’il s’agissait d’un incendie criminel.

À leur arrivée, les policiers ont intercepté un véhicule et procédé à l’arrestation de trois suspects. Ceux-ci devaient être rencontrés dans la journée de samedi par les enquêteurs, tout comme les victimes et des témoins potentiels.

L’incendie n’a fait aucun blessé et ne s’est pas propagé à la résidence. On ignore les motifs et le lien possible entre les suspects et les victimes.

Ce serait le troisième incendie criminel d’un véhicule à Terrebonne en deux mois. M. Lamarche a précisé qu’il s’agissait de secteurs différents, mais qu’il y aura analyses pour savoir s’il y a un lien entre les différents événements.