Une femme disparue depuis un an et demi retrouvée saine et sauve

(Longueuil) Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) rapporte qu’une jeune femme qui était portée disparue depuis plus d’un an et demi vient d’être retrouvée saine et sauve.

La Presse canadienne

Jame Laura May, qui est maintenant âgée de 26 ans, avait été vue avec certitude pour la dernière fois le 13 octobre 2018 à Longueuil. Elle assistait alors à la projection d’un film avec sa mère dans une salle de cinéma, mais elle est sortie avant la fin pour ne jamais revenir.

Des informations signalant qu’elle avait été aperçue en avril 2019 à Saint-Jérôme n’ont jamais été confirmées.

La police avait renouvelé son appel à l’aide du public pour localiser Jame Laura May, car elle était vulnérable parce qu’elle avait quitté son domicile sans la médication qu’elle doit prendre quotidiennement.

L’organisme caritatif Jeunesse au Soleil avait aussi offert l’automne dernier une récompense de 3000 $ à toute personne qui fournirait une information qui permettrait de la retrouver. L’avis ajoutait que la jeune femme pouvait se prostituer.

On ignore quelles ont été les occupations et les lieux de résidence de Jame Laura May pendant les 20 mois de son absence.