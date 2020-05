Trois ans après le meurtre de la jeune Daphné Huard-Boudreault par son ex-conjoint à Mont-Saint-Hilaire, la coroner recommande à Québec de lancer une campagne de sensibilisation auprès des jeunes et suggère au corps policier montré du doigt de mieux former ses agents à la détection de la violence conjugale.

Louis-Samuel Perron

La Presse

Le meurtre de la femme de 18 ans avait choqué le Québec en mars 2017. Son ex-copain, Anthony Pratte-Lops, avait volé le téléphone de Daphné Huard-Boudreault pour l’attirer dans un sinistre guet-apens, alors qu’il jurait être parti. La policière qui accompagnait la jeune femme est arrivée à peine quelques secondes trop tard.

Pourtant, quelques heures plus tôt, Daphné Huard-Boudreault avait contacté les policiers pour dénoncer le comportement harcelant de son ex-conjoint. Ce dernier se trouvait dans la voiture de la jeune femme à 5 h 30 du matin et refusait d’en sortir. Même si l’homme de 24 ans a haussé le ton et a insulté la jeune femme devant les quatre policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, il n’est pas arrêté, puisque la victime refusait de porter plainte.

Avant le meurtre, Anthony Pratte-Lops avait carrément traqué son ex-copine jour et nuit pendant une semaine. Il avait même payé un homme pour se déplacer entre les maisons des parents de sa proie en Montérégie. Anthony Pratte-Lops a plaidé coupable à une accusation de meurtre au second degré et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 18 ans l’an dernier.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Anthony Pratte-Lops

La coroner Stéphanie Gamache conclut dans son rapport publié lundi que plusieurs organismes devraient bonifier leurs procédures et leurs formations pour lutter contre la violence conjugale dans le but de prévenir des décès comme celui de Daphné Huard-Boudreault.

Selon Me Gamache, les agents qui sont intervenus le matin du meurtre auraient « possiblement […] [pu] détecter des signes de domination » dans le comportement d’Anthony Lops-Pratte avec une meilleure formation sur les cycles de la violence conjugale, alors que la jeune femme ne voulait pas porter plainte contre son ex-conjoint.

C’est pourquoi la coroner recommande que la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent mette sur pied des ateliers de formation continue sur la problématique de la violence conjugale pour tous leurs policiers. Ce corps policier devrait également effectuer des sessions de sensibilisation sur « les émotions des victimes, ainsi que leur grande difficulté d’effectuer les bons choix lorsqu’elles sont confrontées à différentes expressions de violence ».

La coroner relate en effet que la jeune femme s’est rendue au poste de police après l’intervention des policiers le matin, mais qu’elle refusait fermement de porter plainte contre son ex-conjoint. La policière lui expliquait pourtant que les gestes de ce dernier constituaient du harcèlement.

La coroner Gamache recommande aussi que le prochain mandat d’inspection du ministère de la Sécurité publique porte sur le traitement des dossiers de violence conjugale pour s’assurer que tous les corps de police au Québec traitent adéquatement ces dossiers.

Il est « troublant », selon la coroner qu’il y ait davantage de violence conjugale chez les 18 à 29 ans depuis 2015. C’est pourquoi il apparaît « essentiel » pour Me Gamache que le gouvernement du Québec procède à une campagne de sensibilisation et de promotion des rapports égalitaires dans les relations.