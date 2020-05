PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE

Le promoteur Meadowbrook Groupe Pacific inc. avait acheté pour 3 millions de dollars en 2006 le terrain de golf Meadowbrook dans l’espoir de construire 1600 logements sur cet immense terrain enclavé au centre de Montréal, entre l’autoroute 20 et les municipalités de Côte-Saint-Luc et Montréal-Ouest.