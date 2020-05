Un homme a été blessé à la jambe vendredi après-midi dans le quartier Villeray, à Montréal, vraisemblablement après avoir été atteint par une balle.

Janie Gosselin

La Presse

Les événements se sont produits vers 14 h, non loin des rues De Castelnau Est et Chambord. Les services d’urgence ont reçu des appels rapportant des bruits « ressemblant à des coups de feu » et la présence d'un homme blessé, à l'extérieur, a confirmé le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Manuel Couture.

L’homme, dans la vingtaine, a été transporté à l’hôpital et on ne craindrait pas pour sa vie, a ajouté M. Couture.

Les enquêteurs ont retrouvé des douilles au sol. Une scène de crime a été érigée.

On ignore pour l’instant les circonstances entourant l’événement. Aucune suspect n'a été arrêté. Les enquêteurs devaient rencontrer des témoins et la victime pour tenter d'en savoir plus.