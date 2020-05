Attaques au bâton: l’agresseur déclaré non criminellement responsable

L’homme qui a sauvagement attaqué trois femmes à coups de bâton l’hiver dernier à Montréal était alors en pleine psychose. C’est pourquoi Simon Coupal Gagnon a été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux plus tôt ce printemps. Mais toujours traumatisée, une des victimes craint que son bourreau ne recouvre rapidement la liberté.