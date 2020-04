Un violent incendie s’est déclaré dimanche soir dans une école privée de Dorval, dans l’ouest de l’île de Montréal. Une centaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour combattre le brasier, tard en soirée.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Émilie Bilodeau

La Presse

Il s’agit de l’Académie Sainte-Anne, une école primaire du boulevard Bouchard, près de la 55e Avenue et de la limite entre la ville de Dorval et l’arrondissement montréalais de Lachine.

Plus de 100 pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal ont été appelés sur les lieux.

Le feu a pris naissance vers 21 h 30 et n’était toujours pas maîtrisé à 22 h 15.

L’école est évidemment fermée en cette période de pandémie de COVID-19. L’origine de l’incendie et l’ampleur des dégâts étaient inconnues au moment d’écrire ces lignes.

Projet unique dans sa cour arrière

L’Académie Sainte-Anne est une école primaire bilingue 100 % privée. Elle est installée, depuis 2015, dans l’ancien bâtiment du Royal Montreal Golf Club, datant de 1896, qui a été le premier club de golf de l’Amérique du Nord.

L’architecture et le design audacieux – une réalisation de la firme Taktik Design – de l’école primaire ont de quoi faire bien des envieux. On y retrouve un jardin matinal, où des palmiers et des tables de bois trônent au milieu d’une pièce ultra-lumineuse, une mignonne salle de théâtre, une vaste bibliothèque avec des aires de relaxation meublées de gros coussins de billes.

Un important projet est en construction dans la cour arrière de l’Académie : une école secondaire privée dessinée par l’architecte Pierre Thibault, du projet Lab-École. Les travaux avaient débuté avant le confinement et il était trop tôt pour savoir, dimanche soir, si l’incendie aurait un impact sur ceux-ci.

Le projet, pensé par le directeur du collège Sainte-Anne, Ugo Cavenaghi, doit être réalisé pour l’automne 2021. À terme, il est prévu d’y accueillir 700 élèves répartis dans quatre classes par niveau pour un total d’une vingtaine de groupes.

L’école privée prévoit quelques classes avec plusieurs espaces ouverts. Sa particularité réside surtout dans l’enseignement, qui reposera sur le mentorat et des enseignements à l’extérieur beaucoup plus fréquents.