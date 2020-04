Un voleur de voiture de luxe pris en chasse par l’OPP et la SQ sur l’A-40

(Montréal) Le vol d’un véhicule de luxe en Ontario s’est terminé au Québec après une poursuite policière à haute vitesse sur sept kilomètres du côté québécois.

La Presse canadienne

La Sûreté du Québec (SQ) avait été demandée en renfort par la police provinciale de l’Ontario (OPP) un peu avant 4 h 30 dimanche matin puisque le suspect refusait de s’immobiliser.

Les patrouilleurs de la SQ l’ont pris en chasse dès qu’ils ont aperçu le véhicule utilitaire sport (VUS) Lexus volé, de la série RX, sur l’autoroute 40 Est.

Sans surprise, le conducteur a refusé encore une fois de s’immobiliser et a tout tenté pour échapper aux policiers à ses trousses. Il a même fait demi-tour sur le terrain central pour rebrousser chemin sur l’autoroute 40 ouest à la hauteur de Vaudreuil-Dorion, toujours en grand excès de vitesse.

Les policiers de la SQ n’ont eu d’autre choix que d’utiliser un tapis à clous pour l’immobiliser, a expliqué Valérie Beauchamp, porte-parole de la Sûreté du Québec.

« Son véhicule a effectué une sortie de route et par la suite, il y a eu une courte poursuite à pied alors que l’homme est sorti de son véhicule pour prendre la fuite à la course », a-t-elle précisé.

« L’homme de 26 ans a rapidement été arrêté par les policiers et conduit au poste (de police). Un dossier sera soumis au DPCP et il devrait comparaître prochainement », a relaté Mme Beauchamp.

L’homme est un résidant de Montréal. Il pourrait faire face à plusieurs chefs d’accusation, tels que fuite, recel, conduite dangereuse, entrave et non-respect des conditions de probation, selon la SQ.

Personne n’a été blessé.

Le VUS de luxe qu’il conduisait a été saisi et remorqué.