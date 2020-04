Justin Trudeau a rendu hommage lundi aux 18 victimes de la tuerie survenue en Nouvelle-Écosse, dans un point de presse empreint de gravité, où la pandémie de COVID-19 n’a pris qu’une place secondaire. Le premier ministre n’a toutefois pas voulu s’avancer sur la question d’un projet de loi visant à resserrer le contrôle des armes à feu.

Louis-Samuel Perron

La Presse

« Une telle tragédie n’aurait jamais dû se produire. La violence n’a jamais sa place dans notre pays. Nous partageons votre deuil. Nous sommes de tout cœur avec vous alors que vous vivez des moments extrêmement douloureux », a déclaré solennellement Justin Trudeau lors de son point de presse quotidien à Ottawa.

Le premier ministre canadien a salué le « courage et le professionnalisme » des premiers répondants en Nouvelle-Écosse. « Vous travaillez déjà très fort à cause de la pandémie. Plus que jamais, on a besoin de vous et par moments, c’est une responsabilité qui peut être lourde à porter. Malgré des circonstances exceptionnelles, vous avez fait ce que vous avez l’habitude de faire », a dit Justin Trudeau.

« La première chose à laquelle j’ai pensé quand j’ai vu les images, quand j’ai vu le nombre de victimes, j’ai tout de suite pensé aux Néo-Écossais. Toute la province et tout le pays sont en deuil. C’est une tragédie inimaginable », a ajouté le premier ministre.

Justin Trudeau entend participer « dans la mesure du possible » aux vigiles « virtuelles » qui auront lieu dans les prochains pour rendre hommage aux victimes. « Ce sera l’occasion pour nous de célébrer la vie des victimes et d’être là pour leur famille et leurs proches », a-t-il expliqué.

Le premier ministre a semblé particulièrement secoué en abordant la question des funérailles des victimes, alors que la pandémie empêche les rassemblements.

« C’est une discussion que nous allons devenir tenir. C’est très difficile pour eux d’imaginer qu’ils ne vont pas pouvoir enterrer les victimes, mais en même temps, il y a des milliers de Canadiens qui ont perdu des êtres chers à cause de la COVID. […] C’est une situation difficile, rendue encore plus difficile dans des moments de pertes et de deuil. Nous devons continuer essayer d’être là les uns pour les autres dans des moments tragiques », a déclaré Justin Trudeau.