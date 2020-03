(Montréal) Une altercation entre deux groupes d’individus a tourné au drame devant la Basilique Notre-Dame de Montréal, alors qu’un homme a été atteint mortellement par un projectile d’arme à feu.

La Presse canadienne

Les événements se sont produits vers 3 h 45, dimanche matin, sur la rue Notre-Dame près de l’intersection avec la rue Saint-Sulpice, dans le secteur de la Place d’Armes.

Les policiers ont reçu un appel au 911 concernant un jeune homme inconscient au sol. À leur arrivée, ils ont constaté que la victime avait été atteinte au haut du corps par au moins un projectile d’arme à feu.

La victime est un homme âgé de 30 ans. Il a été transporté à l’hôpital dans un état jugé sérieux, mais a malheureusement succombé à ses blessures plus tard dans la journée.

En raison du dénouement mortel, l’enquête a été transférée à la section des crimes majeurs du SPVM.

Aucune arrestation n’a encore été effectuée, mais les policiers ont rencontré des témoins et visionné les enregistrements de caméras de surveillance dans le secteur.

« On essaie d’avoir plus d’informations sur les suspects et leur description », a expliqué l’agent relationniste Jean-Pierre Brabant du SPVM.

On s’interroge notamment sur l’origine de la dispute qui a précédé le ou les coups de feu.