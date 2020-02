François Sénécal sera formellement accusé du meurtre au premier degré d'Océane Boyer, 13 ans, commis mercredi à Brownsburg-Chatham, près de Lachute, dans les Laurentides.

Isabelle Ducas

La Presse

Plusieurs proches de la jeune Océane, 13 ans, sont au palais de justice de Saint-Jérôme, pour la comparution attendue, vers 11 h, de François Sénécal, qui sera accusé en lien avec la mort de l’adolescente.

Avant de se rendre au palais de justice, , la mère de la jeune fille, Caroline Sarrazin, a publié sur Facebook un message à l’intention de Sénécal, 51 ans, qui était un ami de la famille.

« Visage à deux faces. Quand je t’ai annoncé pour Océane, tu t’es mis à pleurer. Tu as même osé me demander de faire des recherches avec toi. » a écrit la mère.

Mme Sarrazin a ensuite effacé son message, expliquant qu’il avait été écrit sous le coup de la colère et qu’il fallait penser à la famille de l’accusé.

François Sénécal a été arrêté à Montréal jeudi en lien avec le meurtre. Il a vécu dans la région de Brownsburg-Chatham et est un ami de la famille de la victime.

Océane Boyer était partie de chez elle mercredi matin vers 8 h pour se rendre à l’École polyvalente Lavigne, située directement devant sa maison à Lachute. Elle n’est jamais arrivée à destination.

François Sénécal a été trouvé coupable en 2014 de menaces de mort et méfait, à Hawkesbury, une petite ville ontarienne située tout juste de l'autre côté de la rivière des Outaouais, près de Lachute et de Saint-André-d'Argenteuil, où il habitait à l'époque. Il avait été condamné à une période de probation. Il a aussi des antécédents de vol et voie de fait remontant à la fin des années 1990 et début 2000, toujours dans la région de Lachute. Ces dossiers avaient été traités par la Cour municipale de Lachute et il avait écopé d'amendes.