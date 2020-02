(Lachute) Choc et incompréhension : les amis d’Océane Boyer, l’adolescente de 13 ans retrouvée morte mercredi dans un secteur isolé près de Lachute, encaissaient le drame jeudi.

Daniel Renaud

La Presse

Nicolas Bérubé

La Presse

« C’était une fille incroyable, elle était la présidente de notre conseil d’administration, explique Catherine, intervenante à Univers Jeunesse Argenteuil, la maison des jeunes de Lachute. Océane était toujours ici, elle était bien vue, elle était responsable, c’était une bonne petite fille. Tout le monde est anéanti ici aujourd’hui. »

Jeudi midi, des jeunes commençaient à affluer à la maison des jeunes de Lachute, où un service d’aide spécialisé est disponible jusqu’à 21 h, alors que les écoles de la région sont fermées en raison de la tempête de neige.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Jeudi midi, des jeunes commençaient à affluer à la maison des jeunes de Lachute.

Karine Lavigne, mère de trois enfants, dont un connaissait très bien Océane, dit avoir décidé de prendre congé pour passer du temps avec ses enfants. Elle avait peine à retenir ses larmes jeudi.

« C’est très, très difficile. On n’aurait jamais pensé que quelque chose comme ça pouvait arriver. On espère qu’ils vont trouver le coupable, celui qui a fait ça. C’est un geste totalement gratuit. Océane, elle ne méritait pas ça. »

L’adolescente aurait été tuée par arme à feu mercredi avant-midi et abandonnée sur le bord de la rue de Berlin, une route isolée et non déneigée située dans un secteur isolé de Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides.

C’est vers 11 h 15 mercredi que les policiers ont été appelé par un passant. La victime a ensuite été transportée dans un centre hospitalier où son décès a été constaté.

L'adolescente de Lachute était partiellement dévêtue et portait d'importantes blessures à la tête, vraisemblablement causées par un projectile d'arme à feu.

Alors qu'elle a été trouvée peu avant-midi à Brownsburg-Chatham, à une dizaine de kilomètres de Lachute où elle habite, ses parents, sans nouvelle d'elle, ont signalé sa disparition à la police en soirée. C'est après cet appel que l'identité de la jeune fille a pu être confirmée.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La victime a été trouvée dans ce secteur de Brownsburg-Chatham.

Océane Boyer ne n’est pas présentée à l’école mercredi, mais a quitté la maison vers 8 h. Le logement où réside la famille d’Océane Boyer est situé à quelques centaines de mètres à peine de la polyvalente qu’elle fréquentait : du pas de la porte, on peut facilement apercevoir l’établissement scolaire.

Les témoignages de sympathies provenant d'amis et d'organismes jeunesse de Lachute fusent sur les réseaux sociaux, dépeignant une adolescente appréciée et très engagée dans sa communauté.

Même le premier ministre François Legault a réagi au drame qui secoue ces petites municipalités des Laurentides. « Quel drame horrible. Je suis de tout cœur avec les parents, la famille et les amis de la jeune Océane », a-t-il écrit sur Twitter.

La SQ invite toute personne qui aurait des informations sur cette scabreuse affaire à communiquer avec la Centrale de renseignement du Québec au 1-800-659-4264.

Pour joindre Daniel Renaud, composez-le (514) 285-7000, poste 4918, écrivez à

drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.