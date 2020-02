« La bonne réputation de M. Michel ne doit pas le mettre au-dessus des lois. »

Daniel Renaud

La Presse

Le contentieux de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) demande aux juges administratifs de suspendre durant 90 jours le permis de Groupe Yvon Michel lui permettant d’organiser des galas de boxe.

Yvon Michel a été convoqué devant la Régie en raison de la présence de six membres des Hells Angels, assis dans le périmètre de sécurité situé tout autour de l’arène, lors d’un gala de boxe organisé par GYM qui a eu lieu le 20 septembre dernier au Centre Pierre-Charbonneau à Montréal.

La procureure au dossier, Me Joliane Pilon, a affirmé mardi matin durant sa plaidoirie que le gala a été en réalité organisé ou coorganisé par New Era Fighting & Promotion, et non pas par GYM.

« Tout tend à démontrer que Yan Pellerin et New Era Fighting & Promotion ont pu faire indirectement ce qu’ils ne pouvaient faire directement. L’événement a été organisé par et pour

New Era, ou celle-ci l’a à tout le moins coorganisé », a dit Me Pilon.

La procureure a ajouté que preuve n’a pas été faite que les billets pour les places occupées par les Hells Angels ont été vendus, et que là n’était pas le problème. Le problème, dit-elle, c’est que des membres du crime organisé se soient retrouvés assis à des places normalement réservées aux invités de l’organisateur.

« À l’arrivée des policiers, des spectateurs leur ont dit qu’il y avait ce soir des individus qui pourraient les intéresser. La Régie était inquiète. Croyez-vous sincèrement, avec toute l’expérience qu’il a, que M. Michel n’ait rien remarqué ? Qu’il n’avait pas la moindre idée de qui était assis derrière lui ? Comment le public doit-il réagir quand il voit Yvon Michel assis devant une rangée pleine de Hells Angels ? », a-t-elle lancé aux juges administratifs.

Me Pilon s’est également questionnée sur le fait que les gardiens de sécurité de la compagnie Garda présents ce soir-là, détenteurs de permis du Bureau de la sécurité privée, ont été affectés à la surveillance à l’extérieur de l’amphithéâtre, alors que d’autres gardiens, dont aucune preuve n’a été faite qu’ils détiennent des permis, ont assuré la sécurité à l’intérieur du centre.

« Même si la preuve n’a pas été faite que le crime organisé a organisé ce gala, c’est l’image que cela projette. »

« Malgré les avertissements de la Régie lors d’une audience précédente, GYM a tout de même décidé de s’associer à New Era Fighting & Promotion et même à lui donner plus de place. »

« Je suis bien consciente qu’il est impossible d’interdire la présence de membres du crime organisé aux galas de boxe, mais il y a une limite à tracer. »

« On ne remet pas en doute l’intégrité de M. Michel et de GYM, mais certains éléments nous font nous poser des questions. Il y a eu des manquements et des infractions, et il doit y avoir des sanctions. La bonne réputation de M. Michel ne doit pas le mettre au-dessus des lois. On ne peut avoir des règlements à deux vitesses », a conclu M. Pilon.

L’avocat d’Yvon Michel, Me Martin Pichette, prononcera sa plaidoirie mardi après-midi.

Les juges administratifs prendront vraisemblablement l’affaire en délibéré et elles ont 90 jours pour rendre leur décision.

Au moins trois galas organisés ou coorganisés par GYM sont prévus en mars et en mai prochains, deux au Casino de Montréal et un autre à Québec.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le (514) 285-7000, poste 4918, écrivez à

drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.