Le procès d'Éric Salvail s'ouvre aujourd'hui

Plus de deux ans après les premières divulgations d’inconduites sexuelles reprochées à Éric Salvail, le procès de l’ex-vedette s’ouvre ce lundi au palais de justice de Montréal devant un juge de la Cour du Québec. Il est accusé d’agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration à l’endroit de Donald Duguay. Les crimes se seraient produits entre le 1er avril et le 30 novembre 1993 à Montréal. Le procès pourrait durer jusqu’à jeudi et au moins quatre personnes seront appelées à la barre des témoins. Retour sur la chronologie d’événements déclenchée par la sortie de 11 personnes ayant raconté à La Presse avoir subi des gestes sexuels déplacés ou en avoir été témoins.