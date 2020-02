Dans une salle bondée de journalistes et de citoyens, le procès d’Éric Salvail s’est ouvert lundi matin au palais de justice de Montréal avec le témoignage de la présumée victime, Donald Duguay. Devant le juge Alexandre Dalmau, M. Duguay a raconté ce qu’il a notamment appelé « l’été du harcèlement ». Alors que l’ex-animateur était son collègue à Radio-Canada, il avance qu’il lui demandait fréquemment de « faire un quickie », ce qu’il refusait, en plus de le toucher, de se masturber devant lui sans son consentement. Les événements ont culminé dans une toilette de leur travail où Salvail l’aurait agressé sexuellement.

Véronique Lauzon

La Presse

Bronzé, barbe naissante et vêtu d’un habit bleu marine cintré, Éric Salvail est apparu serein et souriant à la première journée de son procès. Il est accusé d’agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration à l’endroit de Donald Duguay, qui a tenu à être identifié publiquement. Les crimes se seraient produits entre le 1er avril et le 30 novembre 1993 à Montréal.

Lundi matin, le plaignant Donald Duguay a témoigné. D’une voix tremblante au début, plus affirmée vers la fin de la matinée, il a raconté ses premières rencontres avec son collègue Éric Salvail au service du courrier de Radio-Canada en 1993.

Dès la première journée, le témoin principal dit avoir reçu des « commentaires déplacés » comme: « Tu as un beau petit cul, toi ». Et d’après lui, plus les jours passaient, plus la situation devenait insupportable.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Donald Duguay, présumée victime d'Éric Salvail

Toujours au travail, Éric Salvail a sorti son pénis de ses pantalons et « il se masturbait ». « J’ai commencé à comprendre qu’on entrait dans une phase qui allait augmenter. J’ai vraiment senti ça comme une agression sexuelle », a relaté M. Duguay au juge.

Le 29 octobre, alors que Donald Duguay avait un costume d’Halloween « moulant » disco, il est allé dans une toilette dans les sous-sol de Radio-Canada où Éric Salvail est aussi entré. L’ex-vedette du petit écran a sorti son sexe et lui a dit : « Je sais que tu as toujours envie de moi. Touche-moi », a raconté le principal témoin.

Les deux hommes se sont alors bousculés et il y a eu des attouchements. « C’est la pire expérience que j’ai vécue », a relaté le témoin. « J’ai échappé au viol de presque rien », a-t-il ajouté. Le procès pourrait durer jusqu’à jeudi.